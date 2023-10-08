Псковичи выступают за жёсткие штрафы для пьяных электросамокатчиков и велосипедистов – опрос

18:19, 08 октября 2023, ПАИ

Большинство псковичей выступают за высокие штрафы для нетрезвых электросамокатчиков и велосипедистов, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди экономически активного населения города.

75 % псковичей поддерживают законопроект Совета Федерации, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения будут наказывать штрафом от 20 до 30 тысяч рублей. Против данной инициативы выступает 11 % опрошенных.

Наиболее активно поддерживают штрафные санкции женщины: 82 против 71 % среди мужчин.

За введение законопроекта чаще выступают респонденты с более низким уровнем дохода: 84 % горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей, 72 % – от 80 тысяч рублей.