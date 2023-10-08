Новые туристические маршруты по Псковской области разработали на базе «Истоков»

19:26, 08 октября 2023, ПАИ

Второй заезд Всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Открывая Россию» прошёл в Печорах с 3 по 8 октября. 70 молодых людей со всей страны собрались на одной площадке для создания новых маршрутов, знакомящих с историей Псковской области. В дальнейшем они будут внедрены в программу Молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»

















































































Для участников заезда провели насыщенную образовательную, экскурсионную, полезную и культурную программы. В течение пяти дней они посещали лекции, дискуссионные сессии, мастер-классы, танцевальные и караоке-баттлы.

Кроме того, каждый день молодые люди работали над созданием итогового продукта заезда – новых маршрутов по городам и достопримечательностям Псковской области. В результате команды разработали и представили восемь авторских туристических программ, среди которых: маршруты для подростков «Изборск, ты мой краш» и «Голос времени», водная экскурсия по реке Великой, пешая прогулка по заповедной территории и музыкальный маршрут «От гуслей к винилу». Первыми опробовать программу смогут участники Молодёжного историко-культурного форума «Истоки».

«Важно уметь говорить об истории интересно. Здорово, что участники проекта «Истоки.Школа» создали уникальные туристические форматы, заменив стандартное знакомство с достопримечательностями через монолог экскурсовода. Молодые специалисты в сфере гостеприимства разработали интерактивы, вовлекающие каждого в процесс и позволяющие не просто прикоснуться к истории, а стать её частью. Мы рады, что именно «истоковцы» смогут первыми опробовать новые маршруты уже на форуме в следующем году», – отметил руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

После защиты проектов на сцене Паломнического центра состоялась торжественная церемония закрытия. Каждому вручили сертификат об участии, выразили благодарность спикерам и дали возможность участникам поделиться своими впечатлениями от прошедшего заезда.

«Разработанные маршруты пройдут через тысячи людей и останутся в их памяти на долгие годы. Кто-то лучше узнает историю своей страны, кто-то по-новому откроет для себя Псковскую область, увидев её вашими глазами; а кто-то вдохновится и захочет создать подобные проекты в своём регионе», – прокомментировала руководитель Всероссийского проекта «Истоки.Школа» Ксения Куликова.

Участниками второго заезда стали молодые специалисты в сфере гостеприимства, студенты и выпускники специальностей «Гостиничное дело» и «Туризм», молодые работники в сфере гостиниц, ресторанов, курортных комплексов, туристических агентств, а также гиды и экскурсоводы.

«Этот заезд открыл для нас Россию новыми знакомствами. География друзей и единомышленников многократно увеличилась, и теперь нас ждут во многих уголках нашей необъятной Родины. Такие связи однозначно помогут нам в генерации идей и реализации новых проектов, а работа в командах закрепила знания и умения в области туризма», – поделилась участница второго заезда Анастасия Благова.

В рамках экскурсионной и полезной программ участники посетили Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, выполнив ежедневные задачи местных монахов. Они познакомились с историей святыни, помогли привести в порядок территорию, работали с домашним скотом и собирали урожай.

Помощь участникам заезда оказывали волонтёры из волонтёрского корпуса от Росмолодёжь.Добро. Добровольцы из Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга и Нижегородской области сопровождали участников и помогали в решении возникающих вопросов.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета.