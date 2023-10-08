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Общество

В Пскове над репутацией в интернете чаще всего работает крупный бизнес – опрос

Почти 30 % крупных компаний в Пскове борются с негативными отзывами со стороны работников и соискателей в интернете, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди представителей городских предприятий и организаций.

Всего в Пскове 60 % компаний работают с негативными отзывами в интернете. Судя по комментариям, чаще всего работодатели вступают в публичный диалог с авторами претензий, дают обратную связь. Нередко представители компаний связываются с администрацией портала с просьбой удалить нелестные отзывы и приводят факты, опровергающие негативную информацию.

Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг, оптовой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса.

Компании со штатной численностью от тысячи человек работают с негативом в интернете активнее компаний малого и среднего бизнеса.

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