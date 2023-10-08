В России разработали приложение для учёта лекарств в домашней аптечке

20:50, 08 октября 2023, ПАИ

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова создали мобильное приложение и специальные контейнеры, которые помогают контролировать содержимое домашней аптечки и предотвращать отравления просроченными препаратами, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«В мобильном приложении хранится вся необходимая информация о лекарстве: срок годности, показания к применению, возможные аллергии и многое другое. В планах – реализация функции быстрого поиска лекарств через виртуальные органайзеры в приложении. Таким образом, разработка не только защитит от приёма просроченных лекарств, но и систематизирует их хранение», – сказала лидер проекта Софья Рудеева.

Пользователь сканирует штрих-код на упаковке лекарства в специальном приложении, помещает его в органайзер, после чего система автоматически следит за сроком годности препаратов. Приложение позволяет создавать разные типы аптечек: детскую, спортивную, ветеринарную и другие. В отличие от простых органайзеров для препаратов, разработка аккумулирует всю информацию о них в одном приложении.

Сейчас авторы работают над интеграцией в приложение дневника самочувствия. «Виртуальный помощник (чат-бот) будет общаться с пользователем, заполнять за него формуляры и вести карту здоровья», – уточнили на платформе НТИ.