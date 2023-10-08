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Происшествия

Житель Бурятии перевёл мошенникам 21 млн рублей

Житель Улан-Удэ воспользовался счётом псевдоброкерской фирмы и потерял 21 млн рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Бурятии.

Желая увеличить свои накопления, потерпевший нашёл в интернете брокерскую фирму. Не проверив контрагента, он сделал первое вложение – тысячу долларов. Затем с мужчиной связался человек, представившийся сотрудником брокерской фирмы, который убедил потерпевшего внести на счёт большую сумму. 

На протяжении двух месяцев мужчина вложил ещё 21 млн рублей, после чего вывести свои сбережения уже не смог, равно как и связаться с «брокером», отметили в прокуратуре.

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