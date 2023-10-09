До +9 и смешанные осадки прогнозируются в Псковской области 9 октября

07:22, 09 октября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 9 октября.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть ветер северо-западных, западных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду, ночью местами порывы от 15 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.