До +9 и смешанные осадки прогнозируются в Псковской области 9 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 9 октября.
Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть ветер северо-западных, западных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду, ночью местами порывы от 15 до 18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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09 октября 2023
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