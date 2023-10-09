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Педагог из Великих Лук награждён Почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения»

Педагога Великолукской академии физической культуры и спорта Андрея Петрова наградили Почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Об этом пишет Luki-News cо ссылкой на ВЛГАФК.

Фото: ВЛГАФК

Исполком Олимпийского комитета России принял решение 5 октября. Проректор по спортивной и воспитательной работе Великолукской академии физической культуры и спорта Андрей Петров.  награждён Почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».


 

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