Максимальный размер больничного у россиян увеличат вдвое

08:47, 09 октября 2023, ПАИ

Максимальная сумма пособия по больничному за один день увеличится более чем в два раза – с 2,7 тысячи в 2023 до 5,7 тысячи рублей в 2025 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Планируется, что в 2024 году предельный размер пособия составит чуть выше 4,1 тысячи.

Кроме того, увеличатся выплаты по беременности и родам. За 140 дней декрета будет назначаться до 794,4 тысячи рублей в 2025 году. Сейчас максимальный размер поддержки составляет 383,2 тысячи, а в следующем году планируется повысить лимит до 565,6 тысячи.

Также планируется увеличить предельную сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 33,3 тысячи сейчас до 68,9 тысячи в 2025 году. В следующем году она увеличится до 49,1 тысячи рублей.