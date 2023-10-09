О непогоде в Псковской области говорят в медиацентре ПАИ

10:01, 09 октября 2023, ПАИ

Брифинг по ситуации с непогодой в Псковской области в минувшие выходные проходит в медиацентре ПАИ.

О ситуации расскажет начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Ласточкин.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались некоторые населённые пункты в Псковской области. Всего в регионе работает 143 бригады энергетиков и 146 единиц техники.