О непогоде в Псковской области говорят в медиацентре ПАИ
Брифинг по ситуации с непогодой в Псковской области в минувшие выходные проходит в медиацентре ПАИ.
О ситуации расскажет начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Ласточкин.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались некоторые населённые пункты в Псковской области. Всего в регионе работает 143 бригады энергетиков и 146 единиц техники.
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