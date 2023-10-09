ФК «Луки-Энергия» прервал серию из четырёх поражений

09:44, 09 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» со счётом 2:0 одержал верх в домашней игре над кировским «Динамо» в рамках 12-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Великих Луках 8 октября. Это первая победа великолучан после четырёх поражений подряд в рамках регулярного сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Луки-Энергия».

На 43-й минуте встречи игрок «Луки-Энергия» Дмитрий Захаров после неудачной атаки соперника в одиночестве протащил мяч через всё поле и ударил в дальний угол ворот. Вратарь «Динамо» оказался бессилен.

В начале второго тайма после розыгрыша со штрафного Даниил Шабалин удачно попал по скачущему мячу и поразил ворота соперника, удвоив счёт во встрече.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луки-Энергия» Сергей Осадчук особенно выделил игру своей команды в обороне. «Порадовало, что на ноль сегодня сыграли. Самое главное – это концентрация в обороне, чего нам не хватало. Достаточно открытая игра на встречных курсах. Решили не отсиживаться сильно в обороне, сыграть с тремя нападающими. Задача была – не давать сопернику быстро развивать атаки и пытаться идти в прессинг. Где-то получалось, где-то нет. Выбегали в хорошие атаки. Забили во втором тайме и стали играть по счёту. Поменяли нападающего на опорного полузащитника и немного закрылись. В итоге всё так и закончилось», – сказал он.

Также Сергей Осадчук рассказал, что подготовительная неделя перед матчем имела особое значение. «За два с половиной месяца это был первый микроцикл, где мы поработали как обычно. То есть у нас было два дня для восстановления, а также пять дней для подготовки к игре. Наверное, это в том числе сказалось», – пояснил главный тренер команды.

По итогам матча великолучане продолжают занимать 15-е место в турнирной таблице, имея 12 очков.

Следующую игру подопечные Сергея Осадчука проведут 15 октября на выезде против команды «Родина-М».

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