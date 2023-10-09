12 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

09:59, 09 октября 2023, ПАИ

12 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 2 по 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Всего за неделю сотрудники ведомства провели 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили семь административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.