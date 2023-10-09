Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

12 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 2 по 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Всего за неделю сотрудники ведомства провели 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили семь административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 октября 2023

Сразу два локации Псковской области вошли в топ «Серебряного ожерелья»
09 октября 2023

Очередные серии проекта «Неизвестные маршруты России» снимают в Псковской области
09 октября 2023

Псковичей приглашают на бесплатные вебинары в рамках Всероссийской недели родительской компетенции
09 октября 2023

Количество ДТП уменьшилось в Псковской области за неделю
09 октября 2023

Более 140 бригад энергетиков устраняют последствия непогоды в Псковской области
09 октября 2023

Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 10 октября
09 октября 2023

Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области за прошедшую неделю
09 октября 2023

Крестный ход в честь Иоанна Богослова проходит в Кунье

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...