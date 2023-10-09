Крестный ход в честь Иоанна Богослова проходит в Кунье

10:21, 09 октября 2023, ПАИ

Крестный ход в День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова проходит в Кунье. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Также православные жители муниципалитета чествуют память святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (имя при рождении – Василий Иванович Беллавин), который канонизирован в лике святых 9 октября 1989 года.

В честь этого в Кунье проходит крестный ход: прихожане идут от храма Святителя Тихона в Кунье, где перед этим прошла праздничная служба, к церкви Воскресения Христова в деревне Клин – на малую родину патриарха.