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Спорт

«Мы уже 30 лет собираемся такими составами на такие ворота»: Игорь Сурин высказался о формате футбола 8 на 8

Капитан команды ФК «Псков» в формате 8 на 8, которая недавно стала победителем чемпионата Псковской области по этой разновидности футбола, Игорь Сурин в беседе с корреспондентом ПАИ высказался о новом для Пскова формате проведения футбольных турниров.

Фото: Андрей Лупанов. На фото справа: Игорь Сурин

«Формат для нас в принципе привычный. Когда начинается отпуск, мы уже лет 30 собираемся и играем примерно такими же составами на такие же ворота. Команды были моложе нас, поэтому, конечно, непросто. Игры были непростыми со всеми соперниками. Это требует больших физических затрат», – отметил Игорь Сурин.

Также капитан команды рассказал, почему во время чемпионата Пскова их состав носил название «Псков-2000», а к чемпионату Псковской области поменял его на ФК «Псков». «Регистрировались на чемпионат области за клуб ФК «Псков»: по упрощённой системе. Для того чтобы называться «Псков-2000», надо открывать новый футбольный клуб, чтобы не было организационных проблем. Поэтому пошли по упрощённой схеме», – пояснил он.

«Интерес к таким форматам есть, а раз так, то, конечно, турниры должны проводиться. Любые форматы хороши, если к ним есть интерес», –  подытожил Игорь Сурин.

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