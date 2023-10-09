Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области за прошедшую неделю
Заболеваемость ОРВИ увеличилась в Псковской области за минувшую неделю. Помимо это было выявлено два случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается в группе Псковской станции скорой помощи.
На прошлой неделе бригада скорой помощи 3 420 раз выезжала к пациентам, из них 455 выездов – к детям.
После осмотра врачом в медучреждения доставили 1 161 человека.
27 раз скорая помощь выезжала на инфаркты, 69 – на инсульты.
Помощь медиков на дому при ОРВИ потребовалась 255 пациентам, из них – 153 детям.
Помимо этого, скорая помощь 20 раз выезжала на дорожно-транспортные происшествия и 27 раз – на пожары. Кроме того, бригада медицинских работников 392 раза выезжала в общественные места.
Псковичей приглашают на бесплатные вебинары в рамках Всероссийской недели родительской компетенции