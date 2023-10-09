Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 10 октября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 10 октября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём от +6 до +11 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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