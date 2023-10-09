Первенство области по баскетболу стартует в Пскове

11:08, 09 октября 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2007 года рождения стартует в Пскове в спортивном зале спортшколы «Барс». Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Сегодня пройдут матчи группового этапа, а завтра определятся победители и призёры.

Среди юношей в группе «А» участвуют команды Пскова, Невеля и Гдова. В группе «Б» поборются между собой Великие Луки, Новосокольники и Дно.

Среди команд девушек в группу «А» попали Псков, Великие Луки и Остров. В группе «Б» – Локня, Новосокольники и Дно.

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