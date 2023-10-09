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Происшествия

Пскович повторно сел за руль пьяным и попался полицейским

37-летний пскович повторно сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и попался полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водителя «под градусом» сотрудники Госавтоинспекции выявили в Псковском районе: вечером 7 октября на дороге Подборовье – Боровичи полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21213. Выяснилось, что «Нивой» управлял 37-летний пскович, находившийся в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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