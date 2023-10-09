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Псковичей приглашают на бесплатные вебинары в рамках Всероссийской недели родительской компетенции

Родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание, приглашают принять участие во Всероссийской неделе родительской компетенции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Псковичей приглашают на бесплатные вебинары в рамках Всероссийской недели родительской компетенции. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Бесплатные вебинары пройдут с 16 по 22 октября. В понедельник, 16 октября, в 14:00 пройдёт вебинар «Спокойный родитель: как не стать вымирающим видом».

Во вторник, 17 октября, в 17:30 будет проведён «Разговор о главном: нравственное воспитание как мудрое ограничение детей от отрицательного миропонимания», а в 19:00 - «Психологическое сопровождение выполнения ребёнком домашнего задания».

В среду, 18 октября, в 10:00 начнётся вебинар на тему «Отцы и дети XXI века: диалог возможен?!», в 14:00 - «Один на всех и все на одного: про различные виды травли» и в 19:00 участники смогут обсудить «Здоровые финансовые привычки». 

В четверг, 19 октября, спикеры вебинара поднимут вопросы, связанные с темой «Дислексия и дисграфия: причины, отличие от сходных состояний, коррекция». Начало в 14:00.

А в воскресенье, 22 октября, в 12:00 состоится вебинар о маленьких детях «Первые годы жизни ребенка: история великих открытий».

Регистрация на все мероприятия по единой ссылке.

Напомним, Служба семейного консультирования «Содействие» создана при Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Основной задачей деятельности службы является безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.

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