В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в больницах, школах и такси

11:17, 09 октября 2023, ПАИ

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия - За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах, такси и грузоперевозках. Проект опубликован на сайте нижней палаты парламента, пишет «Российская газета».

Парламентарии считают, что существующее в настоящее время правовое регулирование рынка труда иностранных работников нуждается в совершенствовании.

Помимо запрета на работу в социально чувствительных сферах, авторы инициативы предлагают ограничить допустимую долю иностранных работников 5 процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

«Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.