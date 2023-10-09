Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по аэробике

11:28, 09 октября 2023, ПАИ

Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Бригантина», стали призёрами всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Золотая осень на Тульской земле», которые прошли в спорткомплексе «Тула-Арена» с 4 по 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 18 регионов России и Белоруссии.

В номинации «группа» в возрастной категории от 15 до 17 лет серебро досталось псковичкам Кристине Красновой, Алисе Орловой, Ольге Алсанян, Алисе Тихоновой и Евгении Алексеевой.

В номинации «танцевальная гимнастика» среди спортсменок от 15 до 17 лет бронзовые награды взяли Полина Москаленко, Кристина Краснова, Алиса Орлова, Ольга Асланян, Мария Селянина, Алиса Тихонова, Евгения Алексеева и Анна Булкина.

В дисциплине «гимнастическая платформа» среди спортсменок от 15 до 17 лет воспитанницы спортшколы «Бригантина» Полина Москаленко, Кристина Краснова, Алиса Орлова, Ольга Асланян, Мария Селянина, Алиса Тихонова, Евгения Алексеева и Анна Булкина стали бронзовыми призёрами.

Денис Харьковский, Илона Данец, Яна Петрова, Мария Бобрышева, Александра Воробьёва, Валерия Сухарева, Алиса Остапенко и Татьяна Падучих взяли серебро в дисциплине «гимнастическая платформа» среди спортсменов 12-14 лет.

По итогам соревнований все серебряные призёры в номинации «группа» в возрастной категории от 15 до 17 лет, а также Александра Мосолова подтвердили спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

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