Студенты ПсковГУ могут принять участие во всероссийском диктанте по английскому языку

11:24, 09 октября 2023, ПАИ

Студентов ПсковГУ приглашают проверить свои знания и принять участие во всероссийском диктанте по английскому языку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие будет организовано совместно с Казанским федеральным университетом 10 октября.

Диктант, состоящий из 300-400 слов (14-20 предложений), будет длиться около 30 минут. Участникам запрещено иметь при себе справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Текст диктанта подготовлен преподавателями Института международных отношений КФУ и посвящен наиболее важным компетенциям XXI века, необходимым для успешного личностного и профессионального развития обучающихся.

Для участия необходимо заполнить форму.

Результаты станут известны после 21 ноября, их опубликуют на сайте Казанского университета и на официальных сайтах организаций - площадок проекта. Победители и призеры получат электронные дипломы, а все остальные – электронные сертификаты об участии.

Диктант проходит уже восьмой год по инициативе Департамента по молодежной политике КФУ совместно с Институтом международных отношений КФУ.