Псковичи фиктивно прописали у себя трех граждан Узбекистана

11:51, 09 октября 2023, ПАИ

Несколько жителей Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в мае безработная 59-летняя псковичка осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Таджикистан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Дедовичском районе 32-летний местный житель фиктивно зарегистрировал двух граждан Узбекистана, ещё одного уроженца республики фиктивно прописала у себя жительница Стругокрасненского района. А 57-летний житель города Дно в октябре зарегистрировал на территории муниципалитета гражданина Российской Федерации, при этом по месту регистрации последний не проживал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушителей могут оштрафовать на сумму до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет. Также за данное нарушение псковичам грозят принудительные работы на срок до трех лет, лишение права на несколько лет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, лишение свободы на срок до трех лет и т. п.