Около 40 сараев чуть не сгорело в Великих Луках

12:01, 09 октября 2023, ПАИ

Блок сараев чуть не сгорел в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Всего за двое суток в Псковской области произошло семь пожаров.

Так, 7 октября в 11:16 в деревне Кретивля Куньинского района сгорел жилой дом, а также кровля в сарае. Пожарным удалось спасти от огня один жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в доме.

В этот же день в 21:23 на улице Шоссейной в Себеже сгорела баня, предварительно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. От огня удалось спасти сарай.

Ещё одна баня сгорела 8 октября в 6:11 в деревне Руново Новосокольнического района. Пожарным удалось защитить от возгорания жилой дом. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также возгорание бани произошло в 7:04 на улице Озерной в деревне Купуй Великолукского района. Предварительная причина возгорания – аварийный режим электрооборудования.

В 12:49 на улице Комсомольца Зверева в Великих Луках сгорел сарай в блоке сараев. Удалось уберечь от огня 39 сараев. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 13:47 в одноэтажном двухквартирном жилом доме на улице Продольной в Великих Луках огонь уничтожил кровлю и квартиру № 1, также огнём повреждена квартира № 2. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри квартиры № 1.

В 21:22 в двухэтажном здании на улице Шоссейной в Пскове в пристройке огонь повредил кровлю. Здание удалось спасти. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.