Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт водонапорной башни завершают в красногородской деревне

Заканчиваются работы по реализации проекта «Вода – это жизнь!» территориального общественного самоуправления «Синяя Никола», выигравшего грант в региональном конкурсе проектов ТОС в 2023 году. По нему были запланированы работы по ремонту водонапорной башни в Синей Николе, обслуживающей большую часть населения деревни. Об этом пишет районная газета «Заря».

Ремонт водонапорной башни завершают в красногородской деревне. Фото: районная газета «Заря»

Начались работы с благоустройства площадки вокруг башни, чтобы обеспечить подъезд тяжёлой техники. Были выкорчеваны кусты и деревья, растущие вокруг, прочищена придорожная канава и проложен мост, организован подвоз гравия для подсыпки площадки вокруг башни. Все запланированные по проекту работы – сварка, обваловка артезианской скважины, частичная замена водопроводной сети – выполняли специалисты ИП Ю. А. Краснощёкова, а также местные жители.

Отметим, что ТОС «Синяя Никола» появился одним из первых в 2017 году. С 2020 года активно принимает участие в региональных конкурсах проектов, направленных на благоустройство территории деревни, улучшение качества жизни её жителей. Из девяти объявленных конкурсов жители Синей Николы участвовали в семи, шесть из которых выиграли. Ими в общей сложности было освоено более одного миллиона рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 октября 2023

Вебер поделился мнением россиян на тему ведения соцсетей педагогами

09 октября 2023

Очередной выпуск «Следствие вели…» расскажет о кровавом преступлении в Псковской области
09 октября 2023

Федеральный детский центр отдыха строят в Псковской области
09 октября 2023

Ремонт водонапорной башни завершают в красногородской деревне
09 октября 2023

Дополнительные камеры установят в подземных переходах в Великих Луках
09 октября 2023

Физический и цифровой спорт будет сочетать новый спортивный центр на Запсковье
09 октября 2023

Сразу две локации Псковской области вошли в топ «Серебряного ожерелья»
09 октября 2023

Очередные серии проекта «Неизвестные маршруты России» снимают в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...