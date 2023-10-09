Ремонт водонапорной башни завершают в красногородской деревне

12:30, 09 октября 2023, ПАИ

Заканчиваются работы по реализации проекта «Вода – это жизнь!» территориального общественного самоуправления «Синяя Никола», выигравшего грант в региональном конкурсе проектов ТОС в 2023 году. По нему были запланированы работы по ремонту водонапорной башни в Синей Николе, обслуживающей большую часть населения деревни. Об этом пишет районная газета «Заря».

Начались работы с благоустройства площадки вокруг башни, чтобы обеспечить подъезд тяжёлой техники. Были выкорчеваны кусты и деревья, растущие вокруг, прочищена придорожная канава и проложен мост, организован подвоз гравия для подсыпки площадки вокруг башни. Все запланированные по проекту работы – сварка, обваловка артезианской скважины, частичная замена водопроводной сети – выполняли специалисты ИП Ю. А. Краснощёкова, а также местные жители.

Отметим, что ТОС «Синяя Никола» появился одним из первых в 2017 году. С 2020 года активно принимает участие в региональных конкурсах проектов, направленных на благоустройство территории деревни, улучшение качества жизни её жителей. Из девяти объявленных конкурсов жители Синей Николы участвовали в семи, шесть из которых выиграли. Ими в общей сложности было освоено более одного миллиона рублей.