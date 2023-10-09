Великолучане стали призёрами на турнире по самбо в Смоленской области

12:34, 09 октября 2023, ПАИ

Великолукские спортсмены стали призёрами регионального турнира по самбо, посвящённого освобождению Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования прошли в Сафоново Смоленской области 7 октября. Об этом сообщается в группе «Самбо – Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В весовой категории до 38 килограммов серебро взял Ярослав Самсонов. Также второе место в весовой категории до 42 килограммов взял Максим Колесов. Бронзу в весовой категории до 55 килограммов завоевал Кирилл Клименков.

Отметим, что тренером спортсменов является Андрей Симонов.

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