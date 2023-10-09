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Спорт

Великолучане стали призёрами на турнире по самбо в Смоленской области

Великолукские спортсмены стали призёрами регионального турнира по самбо, посвящённого освобождению Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования прошли в Сафоново Смоленской области 7 октября. Об этом сообщается в группе «Самбо – Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Великолучане стали призёрами на турнире по самбо в Смоленской области. Фото: группа «Самбо – Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

В весовой категории до 38 килограммов серебро взял Ярослав Самсонов. Также второе место в весовой категории до 42 килограммов взял Максим Колесов. Бронзу в весовой категории до 55 килограммов завоевал Кирилл Клименков.

Отметим, что тренером спортсменов является Андрей Симонов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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