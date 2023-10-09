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Общество

Сразу две локации Псковской области вошли в топ «Серебряного ожерелья»

Какие локации пользуются популярностью у местных жителей, рассказали в туристских центрах северо-западных регионов, сделав подборку живописных мест. Сразу два объекта Псковской области вошли в топ локаций для осенней фотосессии, пишут авторы туристского портала «Серебряное ожерелье России».

Фото: Туристский портал "Серебряного ожеоелья"

Для фотосессий, по словам экспертов, подойдёт арт-объект – музыкальная скамейка с коваными декоративными элементами, расположенная на улице Калинина в Пскове. Сиденье скамейки выполнено в виде клавиатуры пианино, а спинка оформлена декором в виде нот. Рядом со скамейкой находится кованый фонарь с зонтиком. 

Также в топ мест для осенней фотосессии попал мостик, который находится в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

«Осень была любимым временем года великого поэта, а значит, его поэтическая родина в осеннюю пору вдохновит и вас», – отметили составители дайджеста.

В рейтинг также попали еще 12 живописных мест. Среди них Хибины в Мурманской области, плато Маньпупунёр, резиденция королей в Калининградской области, павильон Эрмитажа в Царском Селе в Петербурге, а также другие достопримечательности.

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