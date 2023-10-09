Физический и цифровой спорт будет сочетать новый спортивный центр на Запсковье

12:16, 09 октября 2023, ПАИ

Физический и цифровой спорт будет сочетать в себе новый спортивный центр на Запсковье. Он так и называется «Фиджитал-центр», от английских слов physical и digital, пояснил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Объект включает открытые площадки для футбола, стритбола, воркаута и модульное помещение. Здесь расположатся компьютерный зал, зона игровых консолей и зона виртуальной реальности, а также раздевалки, туалеты и медкабинет. Объект будет огорожен и освещен.

Место строительства – двор дома №119 на улице Инженерной, рядом с детским садом №58 «Юниор парк». Работы начнутся в этом году и завершатся летом 2024 года.

«С учетом развития киберспорта, думаю, центр будет востребован у молодежи. Таких единицы в России», - отметил глава города.