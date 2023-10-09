Около 200 человек приняли участие в районном дне бега в Невеле

12:51, 09 октября 2023, ПАИ

Около 200 человек приняли участие в дне бега, который проводился в честь 80-летия освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков и был посвящён памяти героя Советского Союза Маншук Меметовой. Соревнования прошли в Невеле 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в местной спортшколе.

В забегах приняли участие обучающиеся учебных заведений Невельского района, а также педагоги и тренеры. Спортсмены прошли дистанцию в 1 километр по улицам города.

Первые места в различных возрастных категориях заняли Анатолий Тимофеев, Юлия Жарнова, Дмитрий Блазнов, Мария Васильева, Максим Семёнов, Василиса Чупрынина, Иван Малахов, Варвара Шрейнер, Дмитрий Семочкин, Анна Волнейко, Глеб Непряхин, Анастасия Иванова, Юрий Васильев и Олеся Кузменчук.

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