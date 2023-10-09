Зал для занятий спортивным туризмом появился в Себежском районе

13:39, 09 октября 2023, ПАИ

Зал для занятий спортивным туризмом оборудовала команда себежских туристов в деревне Кузнецовка в рамках проекта «Псковские туристы». Об этом сообщает районная газета «Призыв» со ссылкой на центр спортивного туризма и путешествий.

На открытии со словами напутствия и благодарности выступили начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов и директор Кузнецовской средней школы Наталья Гаврилова.

Право открытия было предоставлено педагогам Александру Белову, Александру Козлову и Павлу Попову.

Мастер-класс по прохождению туристической полосы показали Аня Никитина и Алина Балбышева, участницы сборной Псковской области, первенства Северо-Западного федерального округа и всероссийских соревнований по спортивному туризму.

Отметим, всего в рамках проекта будет оборудовано пять залов для занятий спортивным туризмом. Проект «Псковские туристы» реализуется в рамках гранта Фонда президентских грантов.