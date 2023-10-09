«Вебер» поделился мнением россиян на тему ведения соцсетей педагогами

13:20, 09 октября 2023, ПАИ

Так, 92% россиян оказались не против наличия соцсетей у учителей. Еще 40% считают, что учителю можно вести свои социальные сети без ограничения доступа.

Среди родителей абсолютное большинство не против, если преподаватель ведет свои социальные сети. Однако против публичности выступили 52% опрошенных. Они считают, что доступ к страничкам с соцсетях должен быть ограничен.

Помимо этого, были проведены опросы на тему необходимости дресс-кода для преподавателей, использования искусственного интеллекта и внедрения гаджетов в образовательный процесс.

По данным «Вебера», россияне считают, что замена педагогов искусственным интеллектом невозможна. Около 50% опрошенных уверены, что использование ChatGPT и ИИ будет способствовать тому, что дети перестанут самостоятельно думать. Кроме того, только 35% респондентов положительно относятся к использованию гаджетов в школе.

В опросах по различным темам касательно школьной жизни приняли участие 1300 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Отметим, что «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.