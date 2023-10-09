Цистерна с топливом опрокинулась на железной дороге в Дно

13:56, 09 октября 2023, ПАИ

Цистерна с топливом опрокинулась на железнодорожных путях в Дно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 9 октября текущего года около 5:00 на железнодорожном пути второго Витебского парка железнодорожной станции Дно пять цистерн сошли с рельсов. Одна из них опрокинулась, разлив топливо на территории площадью 10 квадратных метров. Количество литров разлива топлива устанавливается.

Повреждений железнодорожного полотна, имеющих характер внешнего воздействия, не установлено. Задержек движения поездов и пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства происшествия, дает оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.