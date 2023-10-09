Думали, что съездим в Витебск с убытком, но в итоге Псковская область всех удивила – Николай Романов

14:45, 09 октября 2023, ПАИ

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал о том, какое впечатление оставили сельхозпроизводители из Псковской области во время поездки в Белоруссию.

«Думали, что съездим в Витебск (на Дни Псковской области в июле. – ПАИ) с убытком, но в итоге Псковская область всех удивила, – сообщил Николай Романов. – Когда готовились, думали, что ничем не удивим, потому что в Белоруссии и своего хватает. Но когда выставились наши хлебокомбинат, улитки, сыроварни, пиво, всё это ушло влёт! Мы покидали площадки в час ночи, наши производители умоляли не вставать в очередь, а люди всё равно стояли и ночью тоже».

По словам Николая Романова, вся делегация испытала настоящую гордость за себя и коллег. «Мы тоже можем! Хоть и говорят, что белорусское – самое лучшее. Но и Псковская область всех удивила: «когда вы всё это показали, мы были в шоке», признавались белорусы», – поделился итогами поездки Николай Романов.