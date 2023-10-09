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Общество

Сельскому хозяйству Псковской области нужны агрономы и механизаторы

Сельскому хозяйству Псковской области нужны агрономы и механизаторы, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Проблема кадров остаётся, хотя наши сельхозакадемии, техникумы, колледжи выпускают много кадров. Но, как правило, парни после сельхозколледжа уходят в армию и мало кто из них возвращается. Девушки в основном идут в ветеринарию. При этом нам нужны агрономы и механизаторы. Причём механизаторы с высшим образованием», – отметил Николай Романов.

По его словам, средняя заработная плата в отрасли – 26 тысяч рублей. Механизаторы «могут получать 50-60 тысяч рублей, в крупных хозяйствах и до 150 тысяч».

«Мы мало говорим о профессиях, которые делают экономику страны», – заключил Романов.

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