Сельскому хозяйству Псковской области нужны агрономы и механизаторы
Сельскому хозяйству Псковской области нужны агрономы и механизаторы, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Проблема кадров остаётся, хотя наши сельхозакадемии, техникумы, колледжи выпускают много кадров. Но, как правило, парни после сельхозколледжа уходят в армию и мало кто из них возвращается. Девушки в основном идут в ветеринарию. При этом нам нужны агрономы и механизаторы. Причём механизаторы с высшим образованием», – отметил Николай Романов.
По его словам, средняя заработная плата в отрасли – 26 тысяч рублей. Механизаторы «могут получать 50-60 тысяч рублей, в крупных хозяйствах и до 150 тысяч».
«Мы мало говорим о профессиях, которые делают экономику страны», – заключил Романов.
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