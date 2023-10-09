Псковские школьники могут написать письмо школьникам Херсонской области
Ресурсный центр добровольчества Псковской области запускает акцию #ПисьмоДругу. Псковские школьники могут написать письмо школьникам Херсонской области, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Акция будет проходить с 9 по 30 октября. В письме можно рассказать про любимые школьные предметы, узнать, чем увлекается адресат, или просто послать рисунок. Письма принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2. Пункты сбора открыты во всех муниципалитетах Псковской области.
Чтобы найти нужный пункт сбора, достаточно воспользоваться картой.
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