Псковские школьники могут написать письмо школьникам Херсонской области

14:53, 09 октября 2023, ПАИ

Ресурсный центр добровольчества Псковской области запускает акцию #ПисьмоДругу. Псковские школьники могут написать письмо школьникам Херсонской области, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Акция будет проходить с 9 по 30 октября. В письме можно рассказать про любимые школьные предметы, узнать, чем увлекается адресат, или просто послать рисунок. Письма принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2. Пункты сбора открыты во всех муниципалитетах Псковской области.

Чтобы найти нужный пункт сбора, достаточно воспользоваться картой.