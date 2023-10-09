Агентство ТАСС опубликовало для читателей инфографику по Псковскому кремлю

15:04, 09 октября 2023, ПАИ

Информационное агентство ТАСС опубликовало для читателей инфографику по Псковскому кремлю. Об этом ПАИ сообщили в псковском музее.

Кремль, иначе Кром или детинец, является историческим ядром Пскова. Его первые каменные стены возвели в конце XI – начале XII века, однако они неоднократно укреплялись и строились заново. Их высота составляет от 2,5 до 6 метров, а общая протяженность – около 1 км.

В XIV веке Кром стал общественно-политическим центром Пскова, а также частью самой большой каменной крепости Европы. К этому времени она имела четыре линии каменных укреплений, в том числе благодаря стенам детинца и Довмонтова города. Псков продолжал расти: во второй половине XV – начале XVI века в нем построили пятую линию каменных укреплений – Окольный город.

Другие подробности о кремле псковский музей предлагает изучить с помощью инфографики.