В обувной промышленности сохраняются сложности с сырьём – псковский специалист

16:19, 09 октября 2023, ПАИ

В лёгкой промышленности России сохраняются сложности с отечественным сырьём. Об этом заявил коммерческий директор Невельской обувной фабрики (Бренд Goodzone) Игорь Булов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Этот комплексный вопрос когда-то мог решать Советский Союз, так как была база производства оборудования, была сильная химическая база, отметил он.

«Потеряв производства оборудования, мы подвязаны на Запад, на данный момент Запад, сейчас будет уже Азия. Также химическая промышленность, в России слабо развита химия для производства и отделки кожи, для производства подошвы. Это практически отсутствует, это все импортные товары», – сказал Игорь Булов.

Он отметил, что в перспективе возможно заместить заимствованную часть рынка и сделать полностью все своим, но «надо работать».

«Должна быть плановая, комплексная работа: это работа по производству средств производства, по развитию секторов химической промышленности», – заключил он.