Заблудившегося пенсионера разыскивают в лесу Псковской области

15:55, 09 октября 2023, ПАИ

66-летний Борис Егоров пропал в деревне Мельница Палкинского района. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Он ушёл из дома в лес 8 октября и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

Мужчина был одет в сине-голубую куртку, голубовато-серые джинсы, чёрные резиновые сапоги и чёрную вязаную шапку. С собой он взял зелёное пластмассовое ведро.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Бориса Егорова, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.