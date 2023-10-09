Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

16:36, 09 октября 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя задержали на улице Южной в Великих Луках, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

9 октября в 00:45 у дома № 15 на улице Южной для проверки остановили Mercedes-Benz. За рулём находился 35-летний житель Великолукского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за подобное правонарушение.

Автомобиль изъяли. Выясняются все обстоятельства произошедшего.