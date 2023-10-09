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Школа сахарного диабета открылась в Великих Луках

Школа сахарного диабета открылась в Великих Луках на базе поликлиники № 1 Великолукской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Школа сахарного диабета должна помочь больному справиться с его заболеванием, помочь скомпенсировать уровень сахара в крови и разобраться в механизмах возникновения болезни. А также снизить риск осложнений сахарного диабета, рассказать про профилактику осложнений и как этих осложнений не допустить», – рассказала врач-эндокринолог Маргарита Малянова.

Школа сахарного диабета открылась в Великих Луках. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Обучение будет проводиться раз в неделю в вечернее время в группах от пяти до восьми человек. В каждой группе разное количество занятий (от пяти до семи). Количество учебных часов зависит от конкретной группы пациентов: сахарный диабет второго типа, второго типа на инсулине, первого типа, гестационный диабет беременных. Категории введены, так как в каждой из них свои индивидуальные особенности правильного питания, физической активности.

Первое занятие уже состоялось 6 октября.

Кроме того, больных, принимающих инсулин, обучат подсчёту хлебных единиц для достижения оптимальных значений сахара в крови и профилактики осложнений.

Занятия планируется вести в форме беседы, что позволит пациентам задавать вопросы, участвовать в дискуссиях, выражать своё мнение.

Напомним, один раз в три-пять лет каждый пациент должен проходить переобучение в школе, чтобы не только знать о новшествах в области лечения данного заболевания, но и обновлять знания в соответствии с возрастными особенностями состояния организма.

Запись на обучение будет осуществляться на приёме у врача-эндокринолога или у участкового терапевта поликлиники № 1 в Великих Луках.

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