Для производителей продукта работать только с маркетплейсами недостаточно – эксперт

16:45, 09 октября 2023, ПАИ

Для производителей продукта одних только маркетплейсов недостаточно, считает коммерческий директор Невельской обувной фабрики (Бренд Goodzone) Игорь Булов. Об этом он заявил в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Маркетплейсы создали чрезмерную конкуренцию внутри ниши. Тысячи небольших магазинов регистрируются на маркетплейсе, эти тысячи магазинов поставляют туда свой товар. На данный момент там нет такого большого потребления. Я согласен, что площадки очень сильные, но непосредственно для производителей продукта этого недостаточно», – сказал Игорь Булов.

Гость студии заметил, что основные минусы маркетплейсов заключаются в том, что на них происходит бесконтрольная торговля.

«Контрафакт, серый импорт, и мы должны с этим конкурировать. На маркетплейсе человек заходит, выставляет по цене товар, и он видит его большое количество. Чтобы найти какой-то качественный и натуральный товар, нужно искать и тратить время», – подчеркнул Игорь Булов.

Он добавил, что в обувной промышленности два года назад появилась маркировка, однако существенной разницы не произошло, так как некоторые торговые рынки в России делают один код на всю продукцию.