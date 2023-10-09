Почти 50 километров федеральной трассы отремонтируют в Псковской области

17:04, 09 октября 2023, ПАИ

Участок федеральной дороги А-122 протяжённостью более 50 километров отремонтируют в Псковской области. Работы проведут на участке от деревни Башово до Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило два государственных контракта на ремонт федеральной трассы А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель с 614-го по 664-й километр в Локнянском, Новосокольническом и Великолукском районах.

Подрядная организация выполнит фрезерование изношенного покрытия, укрепление откосов, обочин и кюветов. Будет уложен слой основания из щебеночно-песчаной смеси, выравнивающий и два верхних слоя асфальтобетонной смеси. Кроме того, на участках обновят 56 водопропускных труб, отремонтируют примыкания к федеральной трассе, установят 17 автопавильонов на остановках общественного транспорта.

Также на участках установят 394 дорожных знака, 16 знаков на Г-образных опорах для лучшей видимости, 820 сигнальных столбиков, смонтируют около двух тысяч погонных метров пешеходных ограждений, нанесут 9,5 тысячи квадратных метров разметки краской и термопластиком. Ремонт завершится в следующем году.

Напомним, федеральная дорога А-122 была передана в федеральную собственность из региональной в 2020 году в ненормативном состоянии. В рамках работ по содержанию на регулярной основе дорожники расчищали здесь полосу отвода, водопропускные трубы, ликвидировали локальные дефекты. В перспективе планируется разработка проекта капремонта 68-километровго участка с 674-го по 737-й километр. Уже готов проект капремонта путепровода через дорогу М-9 «Балтия» на 581-м километре.