91 пожар потушен в Псковской области в пожароопасный сезон

17:02, 09 октября 2023, ПАИ

91 лесной пожар и 416 фактов горения сухой растительности на площади 263 гектара зарегистрированы в Псковской области в течение пожароопасного периода. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС по Псковской области.

Пожароопасный сезон был введен с 10 апреля и закрыт 6 октября. За этот период на территории области зарегистрирован 91 лесной пожар. Основной причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц – 82 случая. Фактов перехода ландшафтных (природных) пожаров на земли населённых пунктов и обратно не зарегистрировано.

По результатам профилактической работы ГУ МЧС по Псковской области привлечено к административной ответственности 35 виновных лиц, которые нарушили требования пожарной безопасности при сжигании сухой растительности.

