Из Псковской области выдворят шестерых сирийцев и турчанку

17:03, 09 октября 2023, ПАИ

Из Псковской области принудительно выдворят шестерых сирийцев и турчанку, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.



4 октября иностранцев задержали в деревне Глембочино Себежского района. Они незаконо пересекли российско-белорусскую границу вне пункта пропуска и без надлежащего разрешения.



Себежский районный суд оштрафовал каждого на 2000 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме.



До принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России в Пскове.