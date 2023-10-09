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Общество

Из Псковской области выдворят шестерых сирийцев и турчанку

Из Псковской области принудительно выдворят шестерых сирийцев и турчанку, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

4 октября иностранцев задержали в деревне Глембочино Себежского района. Они незаконо пересекли российско-белорусскую границу вне пункта пропуска и без надлежащего разрешения.

Себежский районный суд оштрафовал каждого на 2000 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме.

До принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России в Пскове.

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