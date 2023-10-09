Пскович взял бронзу на турнире по самбо в Санкт-Петербурге

17:19, 09 октября 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Константин Павлушин стал бронзовым призёром на третьем открытом турнире по самбо «Сила самбо» среди юношей 2011-2012 годов рождения, который прошёл в Санкт-Петербурге 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Пскович оказался единственным представителем Псковской области на этом турнире. Ему удалось взять бронзу в весовой категории до 34 килограммов. Тренируют спортсмена Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.

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