Золотой медалью отмечена Псковская область на выставке «Золотая осень – 2023»
Псковская область награждена золотой медалью в конкурсе, который проводится в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по ветеринарии.
Победу в номинации «За вклад и сохранение традиций и истории ветеринарии в Печорском районе Псковской области» завоевали комитет по ветеринарии Псковской области совместно с Псковской межрайонной станцией по борьбе с болезнями животных.
От Псковской области в конкурсе были представлены работы о выдающихся ветеринарных врачах Печорского района, а также о созданном музее истории ветеринарии Печорского района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>