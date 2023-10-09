Золотой медалью отмечена Псковская область на выставке «Золотая осень – 2023»

17:51, 09 октября 2023, ПАИ

Псковская область награждена золотой медалью в конкурсе, который проводится в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

Победу в номинации «За вклад и сохранение традиций и истории ветеринарии в Печорском районе Псковской области» завоевали комитет по ветеринарии Псковской области совместно с Псковской межрайонной станцией по борьбе с болезнями животных.

От Псковской области в конкурсе были представлены работы о выдающихся ветеринарных врачах Печорского района, а также о созданном музее истории ветеринарии Печорского района.