Более 20 многоквартирных домов останутся без воды в Великих Луках 10 октября

17:27, 09 октября 2023, ПАИ

Более 20 многоквартирных домов останутся без холодного водоснабжения в Великих Луках 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города со ссылкой на водоканал.

Так, в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе с 9:00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения в дома № 20, 23 (к.1), 24, 26, 27, 28, 29 на улице Молодёжной, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 на улице Мелиораторов, дома № 23, 27, 29 на улице Литейной и в дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на улице Луговой.

Кроме того, в этот же период будет осуществляться подача холодного водоснабжения с пониженным давлением в жилые многоквартирные дома № 4, 6, 8 на улице Радищева, дома № 11, 13, 22, 22 (к.1) на улице М. Кузьмина, дома № 6, 20, 22, 24, 26, 28 на улице Малышева, дома № 2 и № 4 на улице С. Перовской, дома № 31 и № 33 на улице Заслонова, а также в дома № 7, 9/3, 55, 55а, 57, 59, 59а, 59 (к.1), 86, 86а, 88 на улице Щорса.