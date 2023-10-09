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Соревнования по велокроссу прошли в Порховском районе

Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу, посвящённые памяти заслуженного тренера России Алексея Михайлова, который руководил велосипедной школой в Порхове, прошли в Порховском районе 7 октября. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Соревнования по велокроссу прошли в Порховском районе. Фото здесь и далее: районная газета «Порховский вестник»

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Великих Лук, Пскова и Порхова.

На состязаниях присутствовал почётный гость, мастер спорта международного класса, чемпион Советского Союза, России и Европы по велоспорту Юрий Захаров.

Заезд младшей группы составил 4,5 километра, а старшей – 15,5 километра. Трасса проходила по лесным дорогам, тропам и противопожарным полосам. На крутых подъёмах спортсмены спешивались и тащили велосипед вверх на горку.

​Соревнования по велокроссу прошли в Порховском районе

Призёров наградили медалями и дипломами, а победителям достался кубок. Лучшим среди мальчиков 2013 года рождения и младше стал Андрей Смирнов из спортшколы «Надежда». Среди мальчиков 2011-2012 годов рождения победил Аркадий Жуков. У девочек этой же возрастной категории – Мария Стрелкова. Среди девушек 2009-2010 годов рождения победила Олеся Семенова, у юношей чемпионом стал Артём Семенов. Среди девушек в возрастной категории 2008 года рождения и старше вперёд вышла Елизавета Слесарева. Это представители спортивной школы «Олимп».

Среди мужчин 1988-1974 годов рождения победил Алексей Захаренков из Пскова, на второе место вышел Юрий Великанов из Порхова. У его отца, порховича Константина Великанова, второй результат среди мужчин 1973 года рождения и старше. Как и в прошлом году, абсолютным победителем соревнований стал Иван Михайлов – сын заслуженного тренера Алексея Михайлова, член сборной Советского Союза и России по велоспорту, победитель чемпионатов разного уровня. Его жена, Елена Михайлова, стала лучшей среди женщин-ветеранов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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