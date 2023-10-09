Псковичи стали серебряными призёрами первенства СЗФО по самбо
Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Мастер» Дилшод Бахронов и Егор Архипкин стали серебряными призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по самбо, которое прошло в Сыктывкаре. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
Дилшод Бахронов сумел занять второе место в весовой категории до 73 килограммов. Егор Архипкин стал призёром в весовой категории до 81 килограмма.
Спортсмены выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта» и отобрались на Первенство России по дзюдо.
Тренируют спортсменов Сергей Фомин и Кирилл Романов.
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