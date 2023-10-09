Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Пскове включили отопление

18:09, 09 октября 2023, ПАИ

Городские службы Пскова почти полностью завершили запуск отопительного сезона. Об этом доложил глава города Борис Елкин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в первые дни октября тепло было подано в социальные объекты: школы, детские сады и лечебные учреждения. Жилые дома к отоплению начали подключать с 5 октября.

Борис Елкин сообщил, что в первый же день старта сезона тепло было подано в 90 % жилого фонда города. Сейчас специалисты управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций ведут работу по развоздушиванию систем отопления точечно, по конкретным адресам.