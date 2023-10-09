Студенты ПсковГУ открыли сбор помощи для приюта бездомных животных Опочки

18:42, 09 октября 2023, ПАИ

Студенческое объединение ПсковГУ «Спутники жизни» объявило сбор для приюта из Опочки, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Принести можно сухой и влажный корм для кошек и собак, крупы (гречка, гречневый продел, пшено, рис), консервы, макароны, старые газеты и журналы, поводки, ошейники, игрушки для собак, медицинские расходные материалы (бинты, вата, ватные диски, перекись водорода, хлоргексидин).

Сбор осуществляется с 9 по 13 октября по следующим точкам:

– площадь Ленина, 2, кабинет 217;

– улица Яна Фабрициуса, 16 (колледж), кабинет 8;

– улица Красноармейская, 1 (возле гардероба);

– улица Льва Толстого, 4 (первый корпус – кабинет 7 (кафедра), второй корпус – кабинет 111);

– улица Леона Поземского, 6 (деканат).

После завершения акции, 14 октября, волонтёры организуют выезд в приют.